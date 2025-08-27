Αγχωτική πρόκριση στα πέναλτι για την Στουτγκάρδη

Η Στουτγκάρδη, κυπελλούχος Γερμανίας για το 2025, χρειάσθηκε την διαδικασία των πέναλτι για να προκριθεί σε βάρος της Μπραουνσβάικ, στον δεύτερο γύρο της εφετινής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική, καθώς στα 90 λεπτά οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 3-3 (!), ενώ στην παράταση πέτυχαν από ένα τέρμα. Ετσι, η πρόκριση κρίθηκε από την «άσπρη βούλα», όπου οι Σουηβοί ήταν πιό εύστοχοι.

Σημειώνεται, ότι η μοναδική ομάδα της μπουντεσλίγκα που αποκλείσθηκε στον πρώτο γύρο μέχρι στιγμής είναι η Βέρντερ Βρέμης, που έμεινε εκτός συνέχειας από την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

