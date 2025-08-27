Η Ντόρτμουντ πήρε δανεικό τον Ανσελμίνο

Η Ντόρτμουντ ενισχύθηκε στην άμυνα, καθώς μετά τους τραυματισμούς των Εμρέ Τσαν, Νίκο Σλότερμπεκ και Νίκλας Σούλε, προχώρησε στον δανεισμό του Ααρον Ανσελμίνο από την Τσέλσι.

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον Άαρον Ανσελμίνο, διεθνή Αργεντινό U20, με την μορφή δανεισμού από την Τσέλσι. Ο δανεισμός του 20χρονου λήγει στις 30 Ιουνίου 2026», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση για τον νεαρό άσο, ο οποίος την περασμένη σεζόν, αγωνίσθηκε ως δανεικός στην Μπόκα Τζούνιορς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ