Νομική διαμάχη Τσέλσι και Λίβερπουλ για τον Νγκουμόα

Το νέο «αστέρι» της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος σκόραρε στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Νιουκάστλ, αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης των «κόκκινων» με την Τσέλσι.

Ο 17χρονος άσος, εντάχθηκε στην Λίβερπουλ τον Σεπτέμβριο του 2024, έχοντας παίξει προηγουμένως στους Λονδρέζους και όπως αναφέρει η «Telegraph», οι «μπλε» έχουν αρχίσει νομική διαμάχη εναντίον των «κόκκινων» από τότε που έφυγε από την ομάδα τους.

Ο Νγκουμόα γίνεται 17 ετών αυτήν την Παρασκευή και αναμένεται να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ η Λίβερπουλ αναμένεται να καταβάλει ένα ποσό στην πρώην ομάδα του, την Τσέλσι. Η υπόθεση του νεαρού άσου θα εξετασθεί από αρμόδια επιτροπή, ενώ η Τσέλσι ελπίζει ότι το ποσό θα είναι σημαντικό για να αποτρέψει τους αντιπάλους της από το να αγοράζουν παίκτες από την ακαδημία νέων της.