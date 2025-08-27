ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νομική διαμάχη Τσέλσι και Λίβερπουλ για τον Νγκουμόα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νομική διαμάχη Τσέλσι και Λίβερπουλ για τον Νγκουμόα

Το νέο «αστέρι» της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος σκόραρε στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Νιουκάστλ, αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης των «κόκκινων» με την Τσέλσι.

Ο 17χρονος άσος, εντάχθηκε στην Λίβερπουλ τον Σεπτέμβριο του 2024, έχοντας παίξει προηγουμένως στους Λονδρέζους και όπως αναφέρει η «Telegraph», οι «μπλε» έχουν αρχίσει νομική διαμάχη εναντίον των «κόκκινων» από τότε που έφυγε από την ομάδα τους. 

 Ο Νγκουμόα γίνεται 17 ετών αυτήν την Παρασκευή και αναμένεται να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ η Λίβερπουλ αναμένεται να καταβάλει ένα ποσό στην πρώην ομάδα του, την Τσέλσι. Η υπόθεση του νεαρού άσου θα εξετασθεί από αρμόδια επιτροπή, ενώ η Τσέλσι ελπίζει ότι το ποσό θα είναι σημαντικό για να αποτρέψει τους αντιπάλους της από το να αγοράζουν παίκτες από την ακαδημία νέων της.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι επιλογές του Ιδιάκεθ για την ανατροπή - πρόκριση!

ΑΕΚ

|

Category image

ΜΠΑΜ: Ανακοίνωσε Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ματίας Τομάς ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκτακτο: Μεταγραφή η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο: Στα κιτρινόμαυρα ο Γαλανόπουλος!

Ελλάδα

|

Category image

Γάμος στο Καζακστάν σταμάτησε για να παρακολουθήσουν τα πέναλτι της Καϊράτ απέναντι στη Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Μπραν & UCL

ΑΕΚ

|

Category image

Ηγέτης ο Σταφυλίδης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Να διατηρήσουμε την δημιουργικότητα στα επίπεδα του πρώτου αγώνα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαρία Αριστοτέλους: Η μαχήτρια της ζωής

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Sold out στην «Αρένα» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκολιτς: «Όχι δεν χάνεται όλη η σεζόν με έναν αποκλεισμό»

Ελλάδα

|

Category image

Μάριος Χριστοφόρου στη Λεμεσό και Κωνσταντίνος Χρίστου στη Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη