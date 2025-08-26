ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προχωρά του Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι - Έπεσαν οι απαιτήσεις της Παρί!

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί για την αγορά του Τζίτζι Ντοναρούμα, με τους Γάλλους να έχουν ρίξει σημαντικά τις οικονομικές απαιτήσεις τους.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος στα μεταγραφική ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πολίτες» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για την αγορά του Ιταλού κίπερ, ο οποίος και δεν βρίσκεται στα πλάνα των πρωταθλητών Ευρώπης για τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, το deal μεταξύ των δύο ομάδων μπορεί να κλείσει με ένα ποσό κοντά στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, με τους Παριζιάνους να έχουν ρίξει τις αρχικές απαιτήσεις των 50 εκατ. ευρώ, μιας και φτάνουμε σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου.

Τα πάντα βέβαια θα εξαρτηθούν και από την αποχώρηση του Έντερσον από το «Έτιχαντ», με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να οδεύει προς την Τουρκία και τη Γαλατάσαραϊ.

