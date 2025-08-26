Τρία ρεκόρ σε ένα βράδυ!

Και όμως, ο Ρίο Ενγκουμόχα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζει στη Λίβερπουλ τρεις βαθμούς και μπαίνει στα βιβλία της ιστορίας της, ξεπερνώντας και… εκείνο το ματς Λιγκ Καπ, πριν από εννέα χρόνια!

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα παιχνίδι που θα παραμείνει για πάντα «χαραγμένο» στο μυαλό του. Και δεδομένα, για τον ιδανικότερο τρόπο, ώστε να συστηθεί στο κοινό της Λίβερπουλ.

Αντιληφθήκατε ήδη πως συζητάμε για τον Ρίο Ενγκουμόχα και το γκολ του απέναντι στη Νιούκαστλ, στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Η μπάλα φτάνει στον «μικρό», ο Σόμποσλαϊ έχει κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, προκειμένου να τραβήξει παίκτη και ο 16χρονος τελειώνει ιδανικά τη φάση. Η Λίβερπουλ κερδίζει μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ο Ρίο αποτελεί τον βασικότερο λόγο, που η ομάδα του Άρνε Σλοτ… σώζεται, σε ένα διαδοχικό παιχνίδι, που πάλι παρουσιάζει τάσεις «αυτοκτονίας».

Αυτομάτως, το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στα «κόκκινα», βιβλία ιστορίας. Γίνεται ο νεότερος παίκτης της Λίβερπουλ που σκοράρει ποτέ, σε οποιοδήποτε επίσημο παιχνίδι. Αφήνει πίσω του τον Μπεν Γούντμπερν, ο οποίος είχε διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, σε ένα ματς Λιγκ Καπ, το 2016, στο «Άνφιλντ», απέναντι στη Λιντς.

«Γράφει» ιστορία ο Ρίο και γίνεται ο νεότερος σκόρερ σε ολόκληρη την υπόσταση του club, στα 133 χρόνια ύπαρξής του!

Παράλληλα, με το που η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα, ο Ενγκουμόχα σηματοδοτεί ακόμη ένα ρεκόρ, που φέρει την υπογραφή του Γουέιν Ρούνεϊ. Ο λόγος; Διότι για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2002, υπάρχει 16χρονος ποδοσφαιριστής στην Premier League που πανηγυρίζει νικητήριο γκολ! Το είχε κάνει τότε ο Άγγλος απέναντι στην Άρσεναλ, με τη φανέλα της Έβερτον. Τώρα, ήταν η σειρά ενός παίκτη των «κόκκινων», με αντίπαλο τη Νιούκαστλ.

Τέλος, ο Ρίο Ενγκουμόχα γίνεται και ο τέταρτος νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε επίπεδο Premier League. Παραμένει πρώτος ο Τζέιμι Βόγκαν, ακολουθεί ο Τζέιμς Μίλνερ, μετά ο Γουέιν Ρούνεϊ και τη λίστα συμπληρώνει αυτός. Για την ιστορία;

Όντας 16 ετών και 360 ημερών το έκανε ο Ρούνεϊ, ήθελε μία ημέρα περισσότερη ο επιθετικός της Λίβερπουλ, αφού η ομάδα του… δεν έπαιξε Κυριακή!

