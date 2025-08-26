ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκραξε Νιουκάστλ ο Σλοτ: «Δεν είδα μπάλα, μόνο στημένα, κόρνερ, πλάγια…»

Έκραξε Νιουκάστλ ο Σλοτ: «Δεν είδα μπάλα, μόνο στημένα, κόρνερ, πλάγια…»

Έκανε λόγο για διαρκείς στατικές φάσεις, κόρνερ και πλάγια, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον… Αλεξάντερ Ίσακ!

Δεν του άρεσε τόσο το παιχνίδι της Νιούκαστλ με τη Λίβερπουλ, από πλευράς θεάματος, του Άρνε Σλοτ, με τον Ολλανδό προπονητή των «κόκκινων» να κατακρίνει τις «καρακάξες» για το πώς επιτίθενται και απειλούν.

Η Λίβερπουλ έφυγε με τεράστια νίκη από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ», επικρατώντας της Νιούκαστλ με 2-3 στην 3η αγωνιστική, χάρη στο γκολ του Ενγκουμόχα στο 100ό λεπτό.

Ο Άρνε Σλοτ είδε την ομάδα του να δείχνει χαρακτήρα και να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς, όμως στις δηλώσεις του στάθηκε περισσότερο στον τρόπο παιχνιδιού των γηπεδούχων. Ο Ολλανδός τεχνικός δεν δίστασε να καυτηριάσει την προσέγγιση της Νιούκαστλ, που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε στατικές φάσεις και μακρινά πλάγια.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει τα μεταγραφικά σενάρια που συνδέουν τους «κόκκινους» με τον Αλεξάντερ Ίσακ, ωστόσο ο Σλοτ προτίμησε να στρέψει τα φώτα αλλού. Υπογράμμισε πως η ιστορία του αγώνα πρέπει να είναι το νέο τέρμα του Ουγκό Εκιτικέ, που συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα και να δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό γρανάζι στη φετινή Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Άρνε Σλοτ, που συζητιέται αρκετά στην Αγγλία:

«Δεν είμαι σίγουρος αν είδα ποδοσφαιρικό παιχνίδι σήμερα. Στατική φάση μετά από στατική φάση. Μακρινά πλάγια!

Νομίζω η ιστορία πρέπει να είναι για τον Ούγκο Εκιτίκε που σκόραρε ξανά για εμάς… Δεν θα ήταν δίκαιο να μην είναι αυτό η ιστορία».

