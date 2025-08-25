Η Ιντεπεντιέντε απέβαλε από το γήπεδο 25 άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια

Στον εντοπισμό 25 ατόμων που συμμετείχαν στα βίαια επεισόδια στον αγώνα με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε προχώρησε η Ιντεπεντιέντε, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο δια βίου. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η Ιντεπεντιέντε ανέφερε ότι «25 από τους εγκληματίες που συμμετείχαν στις πράξεις βίας» κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σουνταμερικάνα εναντίον της Ουνιβερσιδάδ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Αυτά τα άτομα, με τη σειρά τους, «θα αποβληθούν αμέσως ως μέλη».

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι θα ζητήσουν «την εφαρμογή του δικαιώματος ισόβιας εισόδου, ώστε να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους σε γήπεδο ποδοσφαίρου».

Τέλος, ο σύλλογος εξήγησε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας σημειώνουν πρόοδο στις επιχειρήσεις για τη σύλληψη των υπευθύνων» και εξήγησε κατηγορηματικά ότι «δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις ή προνόμια», καθώς «όποιος επέλεξε τη βία επέλεξε να αντιταχθεί στην Ιντεπεντιέντε».

sdna.gr