Η Άρσεναλ έφτασε τα 33 γκολ από κόρνερ από τη σεζόν 2023/24

Η ικανότητα της Άρσεναλ στις στατικές φάσεις επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά. Στη χθεσινή νίκη με 5-0 επί της Λιντς στο Emirates, οι Λονδρέζοι σκόραραν δύο φορές από κόρνερ, αμφότερες με τον Γιούριεν Τίμπερ. Μάλιστα, οι «κανονιέρηδες» είχαν πάρει τη νίκη με τον ίδιο τρόπο στην πρεμιέρα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (0-1), με δράστη τότε τον Ρικάρντο Καλαφιόρι.

Μετά τα τρία αυτά γκολ, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έφτασε τα 33 από κόρνερ από τη σεζόν 2023/24 και μετά στην Premier League. Η δεύτερη πιο αποτελεσματική ομάδα στο κομμάτι αυτό είναι πολύ πίσω, καθώς η Λίβερπουλ ακολουθεί με 20.

Λογικό, λοιπόν, οι φίλοι της Άρσεναλ να πανηγυρίζουν όταν η ομάδα τους κερδίζει κόρνερ.

Πηγή: sport-fm.gr