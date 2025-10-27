Αυτές θα είναι τεράστιες αποδείξεις

Μία έξοδος διαφορετική από τις προηγούμενες τέσσερις για τους γαλαζοκίτρινους, αφού αυτή τη φορά θα βρεθεί απέναντί τους μία ομάδα με μεγάλους και πρωταγωνιστικούς στόχους. Προηγουμένως, ο ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει εκτός έδρας τις ΕΝ Ύψωνα (1-2), Ένωση (0-2), Ακρίτα (0-4) και Ομόνοια Αραδίππου (0-4). Συν τοις άλλοις, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία προέρχεται από τις δεύτερες απώλειές του στη σεζόν, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (2-2), και θέλουν να επανέλθουν σε νικηφόρο πορεία, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο πιο πίσω τους κιτρινοπράσινους. Ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν υπολογίζει στον καταρτισμό του πλάνου του τον τραυματία Μαϊόλι, όπως και τον ανέτοιμο Μπαλντέ.

Τέλος το αρνητικό σερί

Επιπλέον κίνητρο για τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί το αρνητικό σερί που υπάρχει στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Η ομάδα της Λευκωσίας έχασε και τις τέσσερις αναμετρήσεις της περσινής περιόδου κόντρα στους κιτρινοπράσινους. Στα δυο παιχνίδια που έγιναν στην «ΑΕΚ Αρένα» ηττήθηκαν, με 2-1 στο πλαίσιο του β' γύρου της κανονικής περιόδου και με 3-0 στα πλέι οφ, ενώ στους αγώνες του ΓΣΠ η ΑΕΚ έφυγε με το τρίποντο κερδίζοντας και τις δυο φορές με 1-0.