Το ξέσπασμα Βινίσιους κατά την αλλαγή του: «Να βγω εγώ; Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!»

Η Ρεάλ πήρε μια σπουδαία νίκη στο clasico (2-1) ξεφεύγοντας στο +5 από την Μπαρτσελόνα. Μοναδική «σκιά» για τους Μαδριλένους ήταν η συμπεριφορά του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος έγινε έξαλλος κατά την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, που χρησιμοποίησαν «ειδικούς» για να διαβάσουν τα χείλη του, ο «Βίνι» μόλις αντιλήφθηκε ότι θα γίνει αλλαγή ξέσπασε απευθυνόμενος στον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο: «Εγώ; Εγώ (θα γίνω αλλαγή);», με τον Βάσκο τεχνικό να απαντά «Έλα, βγες γρήγορα μ@@@α!». Τότε ο Βινίσιους κοίταξε ψηλά και είπε «Άντε γ@@@σου!» και μονολογούσε αποχωρώντας «Φεύγω από την ομάδα. Φεύγω! Καλύτερα να φύγω!».

Why is Vini being taken off ???????? pic.twitter.com/GNY4kUc5z2 — CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) October 26, 2025

