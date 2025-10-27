ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόντε: «Ο Λαουτάρο είναι καλός παίκτης, αλλά ίσως δεν τον γνώρισα πραγματικά»

Ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος νίκησε την πρώην ομάδα του, την Ίντερ, με 3-1 το περασμένο Σάββατο στην Serie A, βρέθηκε εν μέσω μίας... διαμάχης μετά από μια διαφωνία με τον πρώην παίκτη του, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός επιθετικός δήλωσε: «Αδικείς τον εαυτό σου, δεν έχεις κότσια», όταν ο Ιταλός προπονητής της Νάπολι, απάντησε με παρόμοιο τρόπο: «Προχώρα, σκόραρε, σκόραρε»...

Μετά τον αγώνα, ο Αντόνιο Κόντε προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, με δηλώσεις του στο DAZN: «Ο καβγάς με τον Λαουτάρο; Όταν παίζεις αυτόν τον αγώνα, μπορεί να συμβεί. Θέλω να θυμάμαι τα δύο χρόνια μου στην Ίντερ. Έφερα... σπίτι το σκουντέτο μετά από δέκα χρόνια, στερώντας τον τίτλο από την Γιουβέντους μετά από εννέα. Και ξέρετε τι σημαίνει η Γιούβε για εμένα.

Έχω καλές αναμνήσεις στην Ίντερ. Ο Λαουτάρο είναι ένας καλός παίκτης, αλλά ίσως από ανθρώπινη άποψη, δεν είχα χρόνο να τον γνωρίσω πραγματικά».

