Αν δεν είναι η πιο δύσκολη, είναι από τις δυσκολότερες φετινές δοκιμασίες που καλείται να βγάλει εις πέρας η Ομόνοια, στον δρόμο για την κούπα του πρωταθλητή.

Απόψε (19:00) στο ΓΣΠ, παίζει με την κάτοχο του τροπαίου, την Πάφος FC και με τη στήριξη του κόσμου της καλείται να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Μια νίκη που αν επιτευχθεί θα τη φέρει και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όμως το πιο σημαντικό είναι πως θα αποδείξει πως φέτος έχει και τα κότσια αλλά και τα φόντα να επιστρέψει στον… θρόνο. Πέρσι στους δύο αγώνες του πρωταθλήματος, το έπραξε καθώς κέρδισε και στα δύο (2-1 και 3-0). Και αυτό το σερί θέλει να το μεγαλώσει. Δεν θέλει με τίποτα να… τρέχει την Πάφος FC από νωρίς και να φορτωθεί πίεση. Τέτοια παιχνίδια είναι κάτι περισσότερο από τους τρεις βαθμούς καθώς τονώνουν την αυτοπεποίθηση και διώχνουν τα… σύννεφα.

Παίζει με έναν αντίπαλο με μπόλικη ποιότητα και που στοιχίζει το κάθε λάθος. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη μεσοαμυντικά και αποτελεσματική στην επίθεση.

Πλάνο χωρίς Κουλιμπαλί

Κατεβαίνει με σημαντική απουσία η Ομόνοια στο κρίσιμο ντέρμπι. Και δεν είναι άλλη από του Σενού Κουλιμπαλί ο οποίος για πρώτη φορά δεν θα ξεκινήσει βασικός, μετά από 15 σερί ματς. Μάλιστα όταν είχε βγει αλλαγή με την Ντρίτα (54'), ήταν τα πρώτα του λεπτά που έχασε στη φετινή περίοδο. Δεδομένα εκτός είναι ο Άιτινγκ.

Ο Χένινγκ Μπεργκ καλείται να αποφασίσει αν θα δώσει φανέλα βασικού στον Παναγιώτου στο πρωτάθλημα αφού είχε παίξει την Πέμπτη στο Κόσοβο ή θα επιλέξει τον Στέφαν Σίμιτς. Σίγουρος για το κέντρο της άμυνας θεωρείται ο Αγκουζούλ. Τα δύο άκρα της άμυνας θα καλυφθούν από τους Κίτσο (αριστερά) και Μασούρα (δεξιά).

Από εκεί και πέρα, αν ο Τάνκοβιτς επιλεχθεί ως επιτελικός, τότε πιο πίσω του θα αγωνιστούν οι Μάριτς και Εβάντρο. Ίσως, όμως δούμε και τον Κούσουλο και σε τέτοια περίπτωση, ο Γιόβετιτς θα μείνει στον πάγκο και στο δεξί άκρο της επίθεσης θα βρεθεί ο Τάνκοβιτς. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μαέ, με τον Σεμέδο να καλύπτει το αριστερό άκρο της γραμμής κρούσης.

 

