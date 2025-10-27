ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπήκε στο στόχαστρο των παικτών της Ρεάλ και η αντίδραση του έφερε τη σύρραξη στο τέλος του αγώνα στο «Μπερναμπέου».

Οι Μαδριλένοι είχαν στην «μπούκα» τον Ισπανό λόγω των δηλώσεων του πριν το παιχνίδι και φρόντισαν να τον εκνευρίσουν, ώστε να «εξουδετερωθεί».

Στο τέλος του αγώνα του θύμησαν ότι κάποιες φορές θα πρέπει να σκέφτεται λίγο περισσότερο πριν μιλήσει.

Ο Καρβαχάλ έκανε μια κίνηση προς τον Γιαμάλ, στον οποίον έδειχνε πως πρέπει να ελαττώσει την κακή του συνήθεια να μιλάει πολύ και ειδικά τόσο υπεροπτικά, αλλά ο επιθετικός των «μπλαουγκράνα» δεν το πήρε με καλό μάτι.

Και έσπευσε να του κάνει νόημα να τα… πουν έξω από το γήπεδο, τότε παρενέβη και ο Καμαβινγκά και οι υπόλοιποι και ξεκίνησε ο χαμός στο φινάλε του μεγάλου ντέρμπι που βρήκε νικήτρια τη Ρεάλ με το τελικό 2-1.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ενισχυμένο κέντρο και χωρίς Γιόβετιτς η ενδεκάδα από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μία ήττα, έχουμε παίκτες-νικητές» - Τι είπε για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτός σφυρίζει στο Πάφος - ΑΕΚ - Ξένος στο VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παραλίγο θύμα απαγωγής παίκτης της Ζενίτ - Πώς έγινε το περιστατικό..

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κάλια Αντωνίου και ο Νικόλας Αντωνίου στο πρόγραμμα “Olympic Scholarships for Athletes L.A.2028”

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι όμως, μηδέν μετά από δύο μήνες!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη