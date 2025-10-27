Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

Οι Μαδριλένοι είχαν στην «μπούκα» τον Ισπανό λόγω των δηλώσεων του πριν το παιχνίδι και φρόντισαν να τον εκνευρίσουν, ώστε να «εξουδετερωθεί».

Στο τέλος του αγώνα του θύμησαν ότι κάποιες φορές θα πρέπει να σκέφτεται λίγο περισσότερο πριν μιλήσει.

Ο Καρβαχάλ έκανε μια κίνηση προς τον Γιαμάλ, στον οποίον έδειχνε πως πρέπει να ελαττώσει την κακή του συνήθεια να μιλάει πολύ και ειδικά τόσο υπεροπτικά, αλλά ο επιθετικός των «μπλαουγκράνα» δεν το πήρε με καλό μάτι.

Και έσπευσε να του κάνει νόημα να τα… πουν έξω από το γήπεδο, τότε παρενέβη και ο Καμαβινγκά και οι υπόλοιποι και ξεκίνησε ο χαμός στο φινάλε του μεγάλου ντέρμπι που βρήκε νικήτρια τη Ρεάλ με το τελικό 2-1.

sdna.gr