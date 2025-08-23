Επίδειξη δύναμης από τους κανονιέρηδες!

Βραδιά γιορτής για την Άρσεναλ εντός και εκτός γηπέδου! Το απόγευμα του Σαββάτου η διοίκηση των κανονιέρηδων ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπερέτσι Έζε από την Κρίσταλ Πάλας ολοκληρώνοντας ένα από τα σπουδαιότερα deal του φετινού καλοκαιριού στο Νησί και λίγη ώρα αργότερα ο Άγγλος διεθνής επιθετικός είδε διά ζώσης τους νέους συμπαίκτες του να κάνουν πάρτι κόντρα στην Λιντς.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν εντυπωσιακή καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στη Λιντς και σταμάτησε στα πέντε γκολ, για να πανηγυρίσει έτσι τη δεύτερη νίκη της στην φετινή Premier League έπειτα από την επικράτησή της με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ στο ντέρμπι της πρεμιέρας.

O Τίμπερ στο 34ο λεπτό με κεφαλιά και ο Σακά στο 45+1′ με άπιαστο σουτ εντός περιοχής έδωσαν μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ στους γηπεδούχους στην ανάπαυλα, για να πιάσει δουλειά στο δεύτερο μέρος ο Βίκτορ Γκιόκερες.

Ο Σουηδός έγραψε το 3-0 στο 48′ με ωραία ατομική ενέργεια και δεξί συρτό σουτ για να πανηγυρίσει το πρώτο του επίσημο γκολ με την Άρσεναλ, με τον Τίμπερ να κάνει δύο τα προσωπικά γκολ του στο 56ο λεπτό με κοντινή προβολή και τον Γκιόκερες να προσθέσει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+5′, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 με πέναλτι.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ (64′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (64′ Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Ράις, Έντεγκααρντ (38′ Νουανέρι), Σακά (53′ Τροσάρ), Γκιόκερες, Μαντουέκε (64′ Ντάουμαν)

ΛΙΝΤΣ: Πέρι, Μπογκλ, Ρόντον, Στρούι, Γκούντμουντσον, Στακ, Γκρούεφ, Τζέιμς (66′ Άαρονσον), Τανάκα (58′ Λόνγκσταφ), Νιόντο (66′ Οκαφόρ), Πιρόε (58′ Ενμετσά)