Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»
Διαβάστε όσα είπε ο Σωφρόνης Αυγουστή μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με την ΕΝΠ
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη. Σε όλο το παιχνίδι ελέγχαμε. Δεχθήκαμε μια φάση αλλά το παιχνίδι τελείωσε για εμάς. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον κόσμο που είχε υπομονή και στήριξε την ομάδα μέχρι τέλους. Αυτό το χρειαζόμασταν. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό που μας έδωσε τους τρεις βαθμούς ήταν η υπομονή σε όλο το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στην ΕΝΠ».