Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε

Ο Εμπερέσι Έζε έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ και θέλει να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο η πρόταση των «Σπερς» αγγίζει τα 55 εκατομμύρια λίρες συν άλλα 5 εκατ. συν μπόνους, δηλαδή κοντά στα 70 εκατ. ευρώ συνολικά.

Οι πρόεδροι των δύο ομάδων μάλιστα. Ντάνιελ Λέβι και Στηβ Πάρις θα έχουν νέο κύκλο επαφών σήμερα.