ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις των «Σπερς» με την Κρίσταλ Πάλας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Εμπερέσι Έζε έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ και θέλει να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο η πρόταση των «Σπερς» αγγίζει τα 55 εκατομμύρια λίρες συν άλλα 5 εκατ. συν μπόνους, δηλαδή κοντά στα 70 εκατ. ευρώ συνολικά.

Οι πρόεδροι των δύο ομάδων μάλιστα. Ντάνιελ Λέβι και Στηβ Πάρις θα έχουν νέο κύκλο επαφών σήμερα.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΣΠ: Συγκλονισμός και βαθύτατη θλίψη για τον άδικο χαμό του Espinoza

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το «σκληρό πόκερ» του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια για Ζαφείρη

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικό: Άναψε «κόκκινο» για τους ΠΑΟΚτσήδες στη Ριέκα!

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΕΕΚ: Πήρε τερματοφύλακα που έκανε τα πρώτα του βήματα στην ΑΕΚ Αθηνών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Απόγευμα Τετάρτης πατάει Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έτσι θα ντεμπουτάρει η ΑΕΛ στην πρεμιέρα

ΑΕΛ

|

Category image

Βούτσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του έκαναν καλό στον Φουρνιέ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαρφό: Τέλος (πιθανότατα) ο παικταράς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με τον Ρεϊνίλντο, 127 έθνη έχουν εκπροσωπηθεί στην Premier League από το 1992!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Πολυκάρπου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πένθος στην οικογένεια του Διγενή για τον θάνατο του Espinoza

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025 - 2026

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τα πρώτα σενάρια ενδεκάδας και η «απαίτηση» Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Ομόνοια παρουσιάζει τον αντίπαλό της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη