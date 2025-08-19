Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε
ΓΗΠΕΔΟ
Σε εξέλιξη οι συζητήσεις των «Σπερς» με την Κρίσταλ Πάλας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Ο Εμπερέσι Έζε έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ και θέλει να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο η πρόταση των «Σπερς» αγγίζει τα 55 εκατομμύρια λίρες συν άλλα 5 εκατ. συν μπόνους, δηλαδή κοντά στα 70 εκατ. ευρώ συνολικά.
Οι πρόεδροι των δύο ομάδων μάλιστα. Ντάνιελ Λέβι και Στηβ Πάρις θα έχουν νέο κύκλο επαφών σήμερα.