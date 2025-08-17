Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Άρσεναλ: Ξεκίνημα με... φαντάσματα από το παρελθόν

Η Άρσεναλ ξεκινά (17/8) άλλη μια σεζόν με την ελπίδα να τερματίσει την «ξηρασία» της στην Premier League, κάνοντας...επίσκεψη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προσπαθεί να ανακάμψει από τη χειρότερη σεζόν της πρόσφατης ιστορίας.

Οι «Κανονιέρηδες» έχουν τερματίσει δεύτεροι στην Premier League σε τρεις συνεχόμενες σεζόν, πιο πρόσφατα 10 βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ στην σεζόν 2024-25 που ολοκληρώθηκε τον Μάιο.

Έχοντας δυσκολευτεί στο γκολ την περασμένη σεζόν - ολοκληρώνοντας χωρίς κανέναν επιθετικό να φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων στο πρωτάθλημα - η Άρσεναλ ελπίζει ότι τα 65 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να ξόδεψε για μεταγραφή για την απόκτηση του Σουηδού διεθνή επιθετικού Βίκτορ Γκιόρκερες από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα αποδειχθεί ότι αξίζαν.

Και ο προπονητής των «Κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα, γνωρίζει πόσο σημαντικό θα είναι να βοηθήσει τον 27χρονο, ο οποίος είχε 39 γκολ στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, να εγκλιματιστεί στις αυξημένες απαιτήσεις της Premier League, μετά την κατάκτηση συνεχόμενων τίτλων στην Primeira Liga:

«Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα», δήλωσε ο Αρτέτα και πρόσθεσε:

«Πρώτα απ 'όλα, η κατανόηση του παίκτη και η έκθεσή του στις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει τις απίστευτες δυνατότητές του. Αυτό θα είναι το κλειδί, και το καλό είναι ότι πολλοί παίκτες, πολλοί επιθετικοί, προέρχονται από διαφορετικά πρωταθλήματα, έχουν έρθει στην Premier League και έχουν σημειώσει επιτυχία. Και για εμάς είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τον Βίκτορ Γκιόκερες ώστε να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα, δηλαδή να σκοράρει γκολ».

Ο Γκιόκερες θα συναντήσει ένα γνώριμο πρόσωπο, τον αντίπαλο προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος έφυγε από την Σπόρτινγκ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον περασμένο Νοέμβριο.

Αν μη τι άλλο, η κατάσταση δείχνει να χειροτέρεψε μετά την άφιξη του Αμορίμ, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να τερματίζουν 15οι, στην χειρότερη επίδοσή τους στην κορυφαία κατηγορία από τότε που τερμάτισαν 21οι και υποβιβάστηκαν το 1973-74.

Αλλά ο Πορτογάλος προπονητής οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League, όπου έχασε από την Τότεναμ, και έχει δει αρκετές ενισχύσεις να υπογράφονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με μια πλήρη προετοιμασία, ενισχύσεις στην ομάδα και χωρίς ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, ο Αμορίμ ελπίζει ότι η ομάδα του θα βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά παραδέχεται ότι μόνο τα αποτελέσματα θα το αποδείξουν:

«Είναι δύσκολο να το γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα σε τέσσερις εβδομάδες», είπε ο Αμορίμ.

«Αλλά είμαστε καλύτεροι. Ξέρω ότι προπονούμαστε καλύτερα και πιο σκληρά. Ξέρω λοιπόν ότι είμαστε πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Έχουμε νέους παίκτες, που πρέπει να καταλάβουμε στο πραγματικό παιχνίδι τι είναι ικανοί να κάνουν αυτή τη στιγμή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ