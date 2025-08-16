ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στη νέα σεζόν της Premier League και στη νίκη με 4-0 της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην έδρα της Γουλβς. Ο διάσημος στράικερ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, για να κάνει το 2-0 στο 61΄, ενώ οι Ράιντερς (66΄) και Σερκί (81΄) έδωσαν μεγάλες διαστάσεις στο πέρασμα των «Πολιτών» από το "Molineux".

Nωρίτερα το Σάββατο (16/8), με το... δεξί μπήκαν  οι Σάντερλαντ και Τότεναμ, αφού επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0. Η Σάντερλαντ, στο «Στάδιο του Φωτός» και στην επιστροφή της στην Premier League δεν βρήκε αντίσταση από τη Γουέστ Χαμ (3-0). Η Τότεναμ πήρε άνετη εντός έδρας νίκη επί της Μπέρνλι, ενώ στο 1-1 έμεινε η Μπράιτον στην έδρα της με τη Φούλαμ.

Για τη Σάντερλαντ, τα γκολ στο 3-0 επί της Γουέστ Χαμ τα γκολ σημείωσαν οι Μαγιέντα στο 61’, Μπαλάρντ στο 73΄ και Ίσιντόρ στο 90+2΄. 

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρισάρλισον (10΄ & 60΄) στη νίκη με 3-0 της Τότεναμ επί της Μπέρνλι, ενώ στο 66ο λεπτό ο Τζόνσον τριπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Λονδίνου. 

Με τους Τζίμα, Κωστούλα εκτός αποστολής, η Μπράιτον συμβιβάστηκε με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ο’Ρίλεϊ έδωσε προβάδισμα με πέναλτι στο 55ο λεπτό στους «γλάρους», όμως η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε την απάντηση στο 90’+7’ με τον Ροδρίγο Μουνίς να δυσαρεστεί την Μπράιτον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

 

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ             4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ - 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ            0-0

Μπράιτον-Φούλαμ                 1-1

(55' πέν. Ο'Ρίλεϊ - 90'+7' Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ           3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90'+2' Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι                 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι          0-4

(34΄ & 61΄  Χααλαντ, 66΄ Ράιντερς, 81΄ Σερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ           17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας           17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον                  18/8

