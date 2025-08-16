ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έλαμψε στην επιστροφή της η Σάντερλαντ - Με Ρισάρλισον πρωταγωνιστή η Τότεναμ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έλαμψε στην επιστροφή της η Σάντερλαντ - Με Ρισάρλισον πρωταγωνιστή η Τότεναμ!

Το «Στάδιο του Φωτός» έβαλε τα καλά του για να υποδεχτεί την Σάντερλαντ, η οποία στην επιστροφή της στην Premier League καθάρισε τη Γουέστ Χαμ (3-0). Ποδαρικό με το δεξί για Τότεναμ, σοκ για Μπράιτον.

Εμφατική ήταν η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League! Οι οπαδοί της δημιούργησαν υπέροχη ατμόσφαιρα, το «Στάδιο του Φωτός» έβαλε τα… καλά του και οι παίκτες του Ρεζίς Λε Μπρι καθάρισαν με το εμφατικό 3-0 τη Γουέστ Χαμ, η οποία είχε κάκιστη εικόνα και δεδομένα θέλει μπόλικη δουλειά, πιθανώς και μεταγραφές.

Μετά από ένα πρώτο μέρος που ήταν ισορροπημένο, με λιγοστές καλές στιγμές εκατέρωθεν, η Σάντερλαντ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να τιμωρήσει κάθε ολιγωρία των Λονδρέζων. Ο Μαγιέντα στο 61’ έδωσε σκορ στην αναμέτρηση, ενώ ο Μπαλάρντ διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων. Χτύπησαν μάλιστα ξανά στο ανοιχτό γήπεδο στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ίσιντορ για να διαμορφώσει το τελικό 3-0, με τον Μαυροπάνο να παρακολουθεί όλο το 90λεπτο από τον πάγκο.

Σούπερ στην πρεμιέρα της και η Τότεναμ, η οποία επικράτησε επίσης με 3-0 της Μπέρνλι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ρισάρλισον, ο οποίος στο 10ο λεπτό μετά το γύρισμα του Κούντους άνοιξε το σκορ, με το ίδιο δίδυμο να συνεργάζεται ξανά στο 60’. Όταν ο Βραζιλιάνος σκόραρε με φοβερό γυριστό για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μπρέναν Τζόνσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, με τον Τόμας Φρανκ να ξεκινά με το δεξί στην Premier League με τους «σπερς».

Το απόλυτο σοκ βίωσε η Μπράιτον, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Φούλαμ και ενώ οι Τζίμας, Κωστούλας έμειναν εκτός αποστολής.

Ο Ο’Ρίλεϊ έδωσε προβάδισμα με πέναλτι στο 55ο λεπτό στους «γλάρους», οι οποίοι κρατούσαν σφιχτά στα χέρια τους μια σπουδαία νίκη στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε την απάντηση στο 90’+7’ με τον Ροδρίγο Μουνίς να αφήνει… σύξυλους τους γηπεδούχους (1-1).

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Premier League:Παρασκευή 15/08

 

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

 

(37' Εκιτικέ, 49' Χάκπο, 88' Κιέζα, 90+5' Σαλάχ - 64', 76' Σεμένιο)

 

 

Σάββατο 16/08Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

 

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

 

(55' πέν. Ο'Ρίλεϊ - 90'+7' Μουνίς)

 

 

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

 

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90'+2' Ισιντόρ)

 

 

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

 

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

 

 

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

 

 

Κυριακή 17/08Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (16:00)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 18/08Λιντς-Έβερτον (22:00)

 

sportfm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Αυγουστή: «Έτοιμοι για πρεμιέρα – Μαζί ομάδα και διοίκηση για να φύγει η τοξικότητα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ράγισαν καρδιές στο «Molineux»: Φίλοι της Γουλβς έφτιαξαν υπέροχο κορεό για τον Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Diamond League Σιλεσία: Δεύτερος ο Καραλής με επίδοση στα 6.00μ. για 10η φορά

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οι επιλογές του Γκόμεθ στο τελευταίο φιλικό της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε τη 24η θέση στο Μάρστραντ o Koντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σπόντες Αλέχο για ΑΠΟΕΛ: «Πέντε μήνες εκεί, πληρώθηκα μόνο τον ενάμιση...προτιμώ να ξεχάσω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έλαμψε στην επιστροφή της η Σάντερλαντ - Με Ρισάρλισον πρωταγωνιστή η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Γκάρι βασικό και Τόμας στον πάγκο... η 11άδα του Σωφρόνη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη