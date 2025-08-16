Έλαμψε στην επιστροφή της η Σάντερλαντ - Με Ρισάρλισον πρωταγωνιστή η Τότεναμ!

Εμφατική ήταν η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League! Οι οπαδοί της δημιούργησαν υπέροχη ατμόσφαιρα, το «Στάδιο του Φωτός» έβαλε τα… καλά του και οι παίκτες του Ρεζίς Λε Μπρι καθάρισαν με το εμφατικό 3-0 τη Γουέστ Χαμ, η οποία είχε κάκιστη εικόνα και δεδομένα θέλει μπόλικη δουλειά, πιθανώς και μεταγραφές.

Μετά από ένα πρώτο μέρος που ήταν ισορροπημένο, με λιγοστές καλές στιγμές εκατέρωθεν, η Σάντερλαντ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να τιμωρήσει κάθε ολιγωρία των Λονδρέζων. Ο Μαγιέντα στο 61’ έδωσε σκορ στην αναμέτρηση, ενώ ο Μπαλάρντ διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων. Χτύπησαν μάλιστα ξανά στο ανοιχτό γήπεδο στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ίσιντορ για να διαμορφώσει το τελικό 3-0, με τον Μαυροπάνο να παρακολουθεί όλο το 90λεπτο από τον πάγκο.

Σούπερ στην πρεμιέρα της και η Τότεναμ, η οποία επικράτησε επίσης με 3-0 της Μπέρνλι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ρισάρλισον, ο οποίος στο 10ο λεπτό μετά το γύρισμα του Κούντους άνοιξε το σκορ, με το ίδιο δίδυμο να συνεργάζεται ξανά στο 60’. Όταν ο Βραζιλιάνος σκόραρε με φοβερό γυριστό για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μπρέναν Τζόνσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, με τον Τόμας Φρανκ να ξεκινά με το δεξί στην Premier League με τους «σπερς».

Το απόλυτο σοκ βίωσε η Μπράιτον, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Φούλαμ και ενώ οι Τζίμας, Κωστούλας έμειναν εκτός αποστολής.

Ο Ο’Ρίλεϊ έδωσε προβάδισμα με πέναλτι στο 55ο λεπτό στους «γλάρους», οι οποίοι κρατούσαν σφιχτά στα χέρια τους μια σπουδαία νίκη στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε την απάντηση στο 90’+7’ με τον Ροδρίγο Μουνίς να αφήνει… σύξυλους τους γηπεδούχους (1-1).

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Premier League: Παρασκευή 15/08

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37' Εκιτικέ, 49' Χάκπο, 88' Κιέζα, 90+5' Σαλάχ - 64', 76' Σεμένιο)

Σάββατο 16/08Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55' πέν. Ο'Ρίλεϊ - 90'+7' Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90'+2' Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 17/08Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (16:00)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 18/08Λιντς-Έβερτον (22:00)

