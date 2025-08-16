ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άστον Βίλα πάτησε φρένο αναγκαστικά και αρκέστηκε στον βαθμό κόντρα στη Νιούκαστλ

Η Άστον Βίλα πάτησε φρένο αναγκαστικά και αρκέστηκε στον βαθμό κόντρα στη Νιούκαστλ

Η αποβολή του Κόνσα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο «Βίλα Παρκ», όπου η Άστον Βίλα παρά το γεγονός πως είχε αρχίσει να ψάχνει γκολ, οπισθοχώρησε απέναντι στη Νιούκαστλ και οι δυο τους έμειναν στο 0-0.

Εκ του αποτελέσματος, για τόσο έπαιξαν, ίσως τόσο και να άξιζαν (0-0) αμφότερες οι ομάδες στο «Βίλα Παρκ». Ωστόσο, αν κάποια δεν μπόρεσε να εκφράσει στον απόλυτο βαθμό την επιθετική της διάθεση ελέω συνθηκών που διαμορφώθηκαν, αυτή ήταν η Άστον Βίλα.

Και μπορεί από το 3ο λεπτό η Νιούκαστλ να είχε τη δυνατότητα να προηγηθεί, με τον Ελάνγκα να χάνει το τετ-α-τετ για ν’ ανοίξει επίσημα λογαριασμό με τη νέα του ομάδα, ωστόσο, οι «καρακάξες» περισσότερο θα τα βάζουν με τους εαυτούς τους για την απώλεια της ευκαιρίας να πάρουν κάτι περισσότερο από τον ένα βαθμό.

Η Βίλα, όταν πλέον στο δεύτερο ημίχρονο είχε πάρει τα πάνω της και η ομάδα του Χάου έδειχνε ανήμπορη να επιτεθεί, είδε τον Κόνσα να σταματά τον Γκόρντον προτού εκείνος βρεθεί σε θέση για γκολ. Πρώτη κόκκινη κάρτα στη φετινή Premier League, αριθμητική ανισορροπία, αναγκαστική υποχώρηση των Villans και μια Νιούκαστλ που δεν είχε τρόπο να εκμεταλλευτεί το 11 εναντίον 10. Το τελικό 0-0 μάλλον κρίνεται δίκαιο…

 

 

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Premier League:Παρασκευή 15/08

 

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

 

(37' Εκιτικέ, 49' Χάκπο, 88' Κιέζα, 90+5' Σαλάχ - 64', 76' Σεμένιο)

Σάββατο 16/08Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

 

Μπράιτον-Φούλαμ (17:00)

 

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

 

Τότεναμ-Μπέρνλι (17:00)

 

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

 

 

Κυριακή 17/08Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (16:00)

 

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

 

 

Δευτέρα 18/08Λιντς-Έβερτον (22:00)

