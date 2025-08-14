ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μασταντουόνο: «Ο Μέσι παραμένει ο κορυφαίος στον κόσμο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μασταντουόνο: «Ο Μέσι παραμένει ο κορυφαίος στον κόσμο»

Ο Φράνκο Μασταντουόνο παρουσιάστηκε επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που έγινε μέλος της «Βασίλισσας».

Ο Αργεντινός μέσος τόνισε ότι για εκείνον ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι τώρα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ.

«Είχα ήδη επικοινωνήσει με τον Αλόνσο, με κάλεσε και μιλήσαμε. Η συζήτησή μας μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο Μασταντουόνο.

Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του προς τον Μέσι και τη σύνδεσή του με την ιστορία της Ρεάλ: «Ο Μέσι σημαίνει πολλά για την Μπαρτσελόνα και τους Αργεντινούς. Ωστόσο, η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο και θέλω να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα. Οι οπαδοί να είναι περήφανοι για ό,τι κάνω στο γήπεδο».

Ο νέος παίκτης της Ρεάλ παραδέχθηκε ότι είχε αρκετές προτάσεις από διαφορετικούς συλλόγους και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον τους: «Είμαι τιμημένος που τόσοι σύλλογοι ενδιαφέρθηκαν για μένα. Είχα την τύχη να μιλήσω με τον Λουίς Ενρίκε, που ήταν πολύ ξεκάθαρος μαζί μου. Τον σέβομαι και τον ευχαριστώ».

Τέλος, ο Μασταντουόνο περιέγραψε την εμπειρία του να γιορτάσει τα γενέθλιά του ως παίκτης της Ρεάλ: «Το να έρθω σε έναν σύλλογο με το μέγεθος και τη λάμψη της Ρεάλ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είναι κάτι μοναδικό».

sdna.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησε γλυκόπικρη γεύση ο 3ος προκριματικός - Δύο σε ομίλους αλλά χάσαμε εκπρόσωπο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δυστυχώς η καλή μας εμφάνιση δεν μας έδωσε κάτι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της ΑΕΚ μέσα στη Βαρσοβία

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε αλλά χαμογέλασε η ΑΕΚ στη Βαρσοβία και κλείδωσε θέση σε ομίλους!

ΑΕΚ

|

Category image

Τελευταίο εμπόδιο η Μπραν για την ΑΕΚ προς τους ομίλους του Europa League

ΑΕΚ

|

Category image

Με δύο αναβολές η πρεμιέρα, Παρασκευή η πρώτη σέντρα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέζαρε τη Σαχτάρ με κέρβερο Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ήττα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποβλήθηκε ξανά ο Νάλι που δέχθηκε δύο κίτρινες σε εννιά λεπτά!

ΑΕΚ

|

Category image

«Λύγισε» στη παράταση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στο δρόμο της ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Πότε και πού θα γίνουν τα παιχνίδια

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτο και όμως αληθινό - Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και... τρέλα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη