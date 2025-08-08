Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ!

Οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με την Ίντερ στο «Μεάτσα», στο μαγικό 4-3 των «νερατζούρι», δεν άκουσαν τον υπεύθυνο του ντόπινγκ κοντρόλ ώστε ν’ ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν. Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 5.000 ευρώ στον καθέναν για παραβίαση κανονισμών…

sport-fm.gr