Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ!
ΓΗΠΕΔΟ
Οι Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ ήρθαν αντιμέτωποι με κυρώσεις για την επιλογή τους να τηρήσουν τους κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ, από την κόντρα της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ στο Champions League!
Οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με την Ίντερ στο «Μεάτσα», στο μαγικό 4-3 των «νερατζούρι», δεν άκουσαν τον υπεύθυνο του ντόπινγκ κοντρόλ ώστε ν’ ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.
Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν. Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 5.000 ευρώ στον καθέναν για παραβίαση κανονισμών…
sport-fm.gr