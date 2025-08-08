ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε ο Μπετανκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε ο Μπετανκόρ

Η Αλμπαθέτε ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χέφτε Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό για την ερχόμενη σεζόν. Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Χέφτε Μπετανκόρ στην Αλμπαθέτε.

Ο 32χρονος στράικερ επιστρέφει στην πατρίδα του, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του με μορφή δανεισμού και να ενημερώνει πως υπάρχει ρήτρα αγοράς του. «Ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας την περασμένη σεζόν, ο Χέφτε έρχεται με ένα δυνατό ταλέντο: 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 21 σε 33 αγώνες αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο Ελλάδας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Αλμπαθέτε. 

Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στο βιογραφικό του και στις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Υπενθυμίζεται πως ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας ένα ποσό κοντά στις 500 χιλ. ευρώ στον Πανσερραϊκό. Δοκιμάστηκε στην προετοιμασία από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά κρίθηκε προτιμότερο να παραχωρηθεί δανεικός.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων στο «ΠΑΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χολμς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να νικήσω - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η τεράστια φανέλα στο πέταλο

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονος στο πρώτο εντός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έριξε πεντάρα πριν την Πάφο η Ντιναμό Κιέβου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όπως του άξιζε!

ΑΕΛ

|

Category image

Τρισκόφσκι: «Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι»

ΑΕΛ

|

Category image

Σκέτη μαγεία το πλήρως ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το 0-4 προσφέρεται

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξέλιξη με Μπρούνο Γκάμα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη