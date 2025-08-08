Ανακοινώθηκε ο Μπετανκόρ

Ο 32χρονος στράικερ επιστρέφει στην πατρίδα του, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του με μορφή δανεισμού και να ενημερώνει πως υπάρχει ρήτρα αγοράς του. «Ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας την περασμένη σεζόν, ο Χέφτε έρχεται με ένα δυνατό ταλέντο: 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 21 σε 33 αγώνες αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο Ελλάδας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Αλμπαθέτε.

Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στο βιογραφικό του και στις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Υπενθυμίζεται πως ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας ένα ποσό κοντά στις 500 χιλ. ευρώ στον Πανσερραϊκό. Δοκιμάστηκε στην προετοιμασία από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά κρίθηκε προτιμότερο να παραχωρηθεί δανεικός.

sport-fm.gr