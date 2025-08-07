«Τσέλσι ή τίποτα»: Ο Γκαρνάτσο θέλει σαν τρελός να πάει στο Λονδίνο

O Γκαρνάτσο έχει καυγαδίσει με τον Αμορίν, ο ένας… δεν θέλει να βλέπει τον άλλον και ο Αργεντινός από τον χαμένο τελικό του Europa League έχει βάλει στόχο να φύγει από το Μάντσεστερ.

Τις τελευταίες ώρες και βάσει των όσων μεταφέρονται από τους ειδήμονες των μεταγραφών στα social media, αλλά και από τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic, η Τσέλσι έχει εντείνει τις επαφές της με τους «κόκκινους διαβόλους» για τον ποδοσφαιριστή.

Εκείνος φέρεται να έχει διαμηνύσει προς τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ ότι η μοναδική του σκέψη αφορά στους «μπλε» του Λονδίνου και δεν θέλει να συζητήσει καμία άλλη επιλογή.

sport-fm.gr