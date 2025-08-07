ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τσέλσι ή τίποτα»: Ο Γκαρνάτσο θέλει σαν τρελός να πάει στο Λονδίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Τσέλσι ή τίποτα»: Ο Γκαρνάτσο θέλει σαν τρελός να πάει στο Λονδίνο

O Γκαρνάτσο έχει καυγαδίσει με τον Αμορίν, ο ένας… δεν θέλει να βλέπει τον άλλον και ο Αργεντινός από τον χαμένο τελικό του Europa League έχει βάλει στόχο να φύγει από το Μάντσεστερ.

Τις τελευταίες ώρες και βάσει των όσων μεταφέρονται από τους ειδήμονες των μεταγραφών στα social media, αλλά και από τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic, η Τσέλσι έχει εντείνει τις επαφές της με τους «κόκκινους διαβόλους» για τον ποδοσφαιριστή.

Εκείνος φέρεται να έχει διαμηνύσει προς τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ ότι η μοναδική του σκέψη αφορά στους «μπλε» του Λονδίνου και δεν θέλει να συζητήσει καμία άλλη επιλογή.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Ελλάδα

|

Category image

«Η Λεχ Πόζναν θέλει Λοΐζου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν γκολ και... περιμένει η Ομόνοια

Ελλάδα

|

Category image

Αδιανόητο, νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και 23.500.000 ψάχνουν κάτοχο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Το... πάρτι της ΑΕΚ με τη Λέγκια!

ΑΕΚ

|

Category image

Απόδραση για Μπραν και ισχυρό προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

ΑΕΚ

|

Category image

Διέλυσε τη Λέγκια και «αγγίζει» League Phase η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από το Άρης - ΑΕΚ Αθηνών

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ήταν τετραπέρατη η Ομόνοια και «σκότωσε» την Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θα το θυμάται ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη