Η νέα ομάδα του Νούνιες – Είπε το «ναι» και η Λίβερπουλ

Ο Ντάργουιν Νούνιες φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα από τον νέο σταθμό της καριέρας του. Είπε το μεγάλο «ναι» η Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Αλ-Χιλάλ για την πώληση του Ουρουγουανού σέντερ φορ και πλέον οι Σαουδάραβες κρίνονται ως το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του Νούνιες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νούνιες φαίνεται να έχει πεισθεί από την Αλ-Χιλάλ και θα απαντήσει θετικά μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Ιντζάγκι να δείχνει το πόσο πολύ τον θέλει στο ρόστερ των Σαουδάραβων.

Οι προσφορές των Μίλαν και Νάπολι, δεν ικανοποίησαν τόσο τον ίδιο, όσο και τη Λίβερπουλ. Η Αλ-Χιλάλ «έπαιζε» μόνη της

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτηση του το πρωί της Τετάρτης (6/8)

Η Αλ Χιλάλ είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ντάργουιν Νούνιες, μετά από προφορική συμφωνία με τη Λίβερπουλ.

Δεδομένα η συμφωνία μεταξύ ομάδων έχει ολοκληρωθεί, ενώ η Αλ Χιλάλ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Ντάργουιν για τους προσωπικούς όρους.

Η απόφαση εξαρτάται από τον Νούνιες, αλλά οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Ινζάγκι τον θέλει.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Hilal are close to getting Darwin Nunez deal done after verbal agreement in place with Liverpool.



Club to club agreement is done, while Al Hilal are in talks with Darwin over personal terms.



Decision up to Nunez but talks underway, Inzaghi wants him. pic.twitter.com/9wvgc6UxZH