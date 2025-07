BINTEO: Πώς αλλάζουν οι καιροί, αποθεώνεται ο Μαγκουάιρ

Έχει καταφέρει με πολλή δουλειά, με ταπεινότητα, με στοχοπροσήλωση στους ποδοσφαιρικούς του στόχους και με απόφαση ν' αφήσει απ' έξω όσα τον «εκτροχιάζουν», ν' αντιστρέψει εντελώς την κατάσταση.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ που έφτασε μέχρι και να συλληφθεί σε ελληνικό έδαφος για καυγά σε διακοπές, αλλά και να θεωρείται «μαύρο πρόβατο» από τον κόσμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις γκάφες που διαδέχονταν η μία την άλλη, πλέον αποθεώνεται και καταχειροκροτείται.

Ο Άγγλος αμυντικός ίσως δεν πίστευε κι εκείνος στα μάτια και τ' αυτιά του με την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος στο Νιού Τζέρσι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «κόκκινων διαβόλων» με τη Γουέστ Χαμ για το Premier League Summer Series και απλά γύρισε και ανταπέδωσε το χειροκρότημα...

from getting booed a couple seasons ago to everyone chanting his name, couldn’t be more happy for maguire ❤️ pic.twitter.com/mbsT9NkI0A