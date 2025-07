Επίσημα στην Άρσεναλ ο Μαντουέκε

Η μεταγραφή, η οποία τάραξε τα νερά στο Λονδίνο είναι πλέον γεγονός, με τον Νόνι Μαντουέκε να αφήνει μετά από δυόμισι χρόνια την Τσέλσι και να ανακοινώνεται από την συμπολίτισσα Άρσεναλ.

Οι Κανονιέρηδες αναμένεται να πληρώσουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του ταλαντούχου 23χρονου εξτρέμ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2030.

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων παρουσίας του στο Στάμφορντ Μπρίτζ, ο Άγγλος διεθνής σημείωσε 92 εμφανίσεις, 20 γκολ και 9 ασίστ.

Επισημαίνεται, πως ο παίκτης είχε ενταχθεί στο σύνολο του Έντσο Μαρέσκα το 2023, κοστίζοντας 33 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί από την Αϊντχόφεν.

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz