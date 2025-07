«ΟΧΙ» της Λίβερπουλ για Νούνιες!

H Λίβερπουλ έχει ενημερώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες τον Ντάργουιν Νούνιες, πως δεν υπολογίζεται για την νέα σεζόν. Ο Άρνε Σλοτ, ο προπονητής των Άγγλων, θεωρεί πως ο Ουρουγουανός φορ δεν «ταιριάζει» με το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και πρέπει να αποχωρήσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το σκεπτικό του Νούνιες, ο οποίος από την πλευρά του συμφωνεί και θέλει να απομακρυνθεί από το Άνφιλντ, καθώς πλέον νιώθει ξένο σώμα.

Η Νάπολι είναι η ομάδα που φάνταζε και φαντάζει το φαβορί για την απόκτηση του Νούνιες και προχώρησε στην πρώτη επίσημη προσφορά προς τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του, όμως η απάντηση των πρωταθλητών της Premier League ήταν αρνητική!

Όπως αποκαλύπτει ο Fabzizio Romano, η Νάπολι έκανε πρόταση 50 εκατ. ευρώ για τον Ουρουγουανό, όμως η Λίβερπουλ έριξε άκυρο, καθώς ζητάει περισσότερα χρήματα…

Η ομάδα του Σλοτ είναι ξεκάθαρη και δεν πρόκειται να συζητήσει κάποια προσφορά κάτω των 60 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ιταλίας όμως, η Νάπολι αναμένεται να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση. Οι «παρτενοπέι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Νούνιες και πλέον πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

🚨 BREAKING : Liverpool have rejected a €50M bid for Darwin Nunez from Napoli, who are still focused on signing the Uruguayan as their main target.



A new offer is expected in the coming days/weeks to move negotiations forward.



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/VfSlG7vbCG