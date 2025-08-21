Αυτές είναι οι επιλογές της Τότεναμ μετά το… φιάσκο Έζε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη κλοπή της Άρσεναλ είναι γεγονός.

Οι «κανονιέρηδες» άρπαξαν στην κυριολεξία τον Εμπερέτσι Έζε μέσα από τα χέρια της Τότεναμ, με τον Μικέλ Αρτέτα να προσθέτει στο ρόστερ του, έναν εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή που θα του ξεκλειδώσει την επίθεση.

Πλέον η Τότεναμ έμεινε στον αέρα και έχει ξεκινήσει να ψάχνει τις εναλλακτικές της λύσεις για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τον νέο της προπονητή, Τόμας Φρανκ.

Μία από τις πρώτες επιλογές είναι ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, με την περίπτωση του όμως να είναι σχεδόν αδύνατον να πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ουνάι Έμερι δεν έχει κανέναν απολύτως σκοπό να τον αποχωριστεί.

Με το ναυάγιο της υπόθεσης του Έζε, στην επιφάνεια εμφανίζεται ξανά το όνομα του Σαβίνιο. Η Τότεναμ είχε ενδιαφερθεί για τον Βραζιλιάνο και στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου, με τη Μάντσεστερ Σίτι όμως να ζητάει κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Με τις διαθέσιμες λύσεις όμως να λιγοστεύουν, είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει δυναμικά για την περίπτωση του.

Τέλος ενδιαφέρον υπάρχει και για τον Τάιλερ Ντίμπλινγκ της Σαουθάμπτον, με τον νεαρό Άγγλο όμως να είναι κοντά στην Έβερτον.

