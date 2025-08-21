Ο Αλεσάμι από το Κολόσσι… στα αστέρια!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χαιτάμ Αλεσάμι, που αγωνίστηκε στον Απόλλωνα για δύο σεζόν από το καλοκαίρι του 2021, μπορεί να μην άφησε ιδιαίτερο στίγμα εντός γηπέδου, ωστόσο το πέρασμά του θεωρείται επιτυχημένο, καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Νορβηγός αριστερός μπακ συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην Bodo Glimt, με την οποία συμμετέχει στα play-offs του Champions League. Το βράδυ της Τετάρτης ξεκίνησε βασικός στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 5-0 απέναντι στην Sturm Graz, αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφραγίζει» την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η χαρά του περιορίστηκε λίγο αφού στάθηκε άτυχος, καθώς αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης.

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη