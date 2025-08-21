Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα για το repeat του 2021

Ήταν 19 Αυγούστου του 2021 όταν ο ΠΑΟΚ φιλοξενούσε στην Τούμπα τη Ριέκα για τα Play Off του UEFA Conference League. Το 1-1 δεν πτόησε τους «ασπρόμαυρους» του Ράζβαν Λουτσέσκου που μια εβδομάδα μετά περνούσαν νικηφόρα από το «Στάντιον Ρουγέβιτσα», εξασφαλίζοντας την είσοδο στους ομίλους της διοργάνωσης.

Με τον Λουτσέσκου και πάλι στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να επαναλάβει την επιτυχία, παίρνοντας αυτή τη φορά και τέσσερα χρόνια μετά, το εισιτήριο για το League Stage του UEFA Europa League, καθώς και πάλι βρίσκει μπροστά του τη Ριέκα, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Κροατία (Πέμπτη 21/8, 21:45). Αρκετά τα κοινά πρόσωπα του τότε και του τώρα, κοινός ο στόχος των δυο ομάδων που, όμως, ξεκινούν από διαφορετικό παρανομαστή.

Η πρωταθλήτρια Κροατίας, Ριέκα, «υποβιβάστηκε» στο Europa League έπειτα από τον αποκλεισμό της από τα προκριματικά του UEFA Champions League «στα χέρια» της Λουντογκόρετς (0-0 εντός και ήττα 3-1 στην παράταση στη Βουλγαρία). Ακολούθησε η δύσκολη πρόκριση επί της Σέλμπουρν, με τους Ιρλανδούς να κερδίζουν με 2-1 στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», αλλά τη Ριέκα να «απαντά» με το 3-1 μέσα στην Ιρλανδία.

Η ομάδα του Ράντομιρ Ντζάλοβιτς έχει δώσει ήδη και τέσσερα παιχνίδια για το εγχώριο πρωτάθλημα, με την υπεράσπιση των σκήπτρων να μην ξεκινά πολύ καλά: την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Σλάβεν Μπελούπο, ακολούθησαν η εκτός έδρας «λευκή» ισοπαλία με την Όσιγιεκ και η εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ο Ντζάλοβιτς δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο δεξιό μπακ Άντε Όρετς ενώ στο όριο βρίσκονται ο αριστερός μπακ Μλάντεν Ντέβετακ και ο... ίδιος ο προπονητής. Ο οποίος, πάντως, συμπεριέλαβε στη λίστα τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Νίκο Γιάνκοβιτς που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έχει όλα κι όλα δύο επίσημα παιχνίδια «στα πόδια του», αυτά κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ. Η πρόκριση ήρθε πάρα πολύ δύσκολα - στην παράταση στον επαναληπτικό της Αυστρίας, χάρη σε ένα γκολ του Μαντί Καμαρά. Αυτό που προβλημάτισε, κυρίως, τον Λουτσέσκου ήταν το πρόβλημα στην τελική πάσα ώστε να γίνει και τελική προσπάθεια.

Η επιπλέον εβδομάδα προπονήσεων και η επιστροφή του Κιρίλ Ντεσπόντοφ δίνει εξτρά ώθηση στους «ασπρόμαυρους» που, όμως, θα στερηθούν και πάλι των υπηρεσιών του Τάισον. Ωστόσο, πλέον υπάρχει και ο Γιώργος Γιακουμάκης για την κορυφή της επίθεσης και δεν αποκλείεται ο Κρητικός φορ να πάρει (αρκετό) χρόνο συμμετοχής. Κατά τα άλλα, αλλαγές δεν αναμένονται από τον Ρουμάνο τεχνικό ενόψει του επαναληπτικού στην Τούμπα (Πέμπτη 28/8, 20:30).

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Μπράνισλαβ Χάντσκο (Σλοβακία), Γιαν Πρόζορ (Σλοβακία)

4ος Διαιτητής: Πέτερ Κράλοβιτς (Σλοβακία)

VAR - AVAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία), Μπόρις Μαρχέφκα (Σλοβακία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Ντζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λαζίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντέβετακ, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Φρουκ, Εντοκίτ, Μπούτιτς, Τσοπ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τσάλοφ.