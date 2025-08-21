Έδειξε ικανή και η πρώτη φορά θα είναι σημαντική

Έβγαλε πολύ θετική εικόνα η Ομόνοια στις δύο προηγούμενες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Πήρε τις προκρίσεις επί Τορπέντο και Αράζ με πειστικό τρόπο, κάτι που έφερε ενθουσιασμό. Το εκπληκτικό τέσσερα στα τέσσερα με 14-0 γκολ υπέρ-κατά, είναι κάτι που δείχνει τη... δίψα της για είσοδο στη League Phase του Conference. Όμως, αυτή τη φορά έχει πιο υψηλό εμπόδιο να υπερβεί. Απόψε (20:00) θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία από τη Βόλφσμπεργκερ και στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα που θα τη βάλει σε θέση οδηγού ενόψει της ρεβάνς στο ΓΣΠ την ερχόμενη Πέμπτη (19:00). Έχει τα φόντα να το πετύχει, φτάνει να παρουσιάσει την ίδια ή ακόμη καλύτερη εικόνα και να φανεί και τυχερή, αφού σε τέτοια παιχνίδια είναι σημαντικός και αυτός ο παράγοντας. Έχοντας στο πλευρό της περίπου 250 φίλους της θα επιδιώξει για πρώτη φορά στην πέμπτη της επίσκεψη στην Αυστρία να φύγει με το νέκταρ της νίκης. Όλες τις προηγούμενες είχε ηττηθεί και κάποτε πρέπει να μπει ένα... τέλος.

Δεν συνηθίζει ο Χένινγκ Μπεργκ να κάνει θεαματικές αλλαγές στην ενδεκάδα. Άρα λοιπόν το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα επιλέξει τους ίδιους έντεκα που χρησιμοποίησε και στο Αζερμπαϊτζάν με την Αράζ. Δηλαδή, τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Τους Κίτσο και Μασούρα στα δύο άκρα της άμυνας, με τους Κουλιμπαλί και Νικόλα Παναγιώτου στο κέντρο της οπισθοφυλακής. Οι Κούσουλος και μάλλον ο Άιτινγκ θα είναι στο κέντρο, με τον Εβάντρο να είναι πιο μπροστά τους. Οι Σεμέδο (αριστερά) και Λοΐζου (δεξιά) θα πλαισιώνουν τον Γιόβετιτς στην κορυφή της επίθεσης. Αν θα γίνει κάποια αλλαγή θα αφορά το κέντρο, με τον Μάριτς να επιστρέφει αντί του Άιτινγκ, και αυτό γιατί ο Ολλανδός μέσος δεν είναι στο ίδιο στάδιο ετοιμότητας με τους συμπαίκτες του.