Δεν αφήνει αδιάφορη την Ομόνοια ο Μαέ όμως δεν είναι ο μόνος

Η εξέλιξη με τον Ράιαν Μαέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Στόουκ, προφανώς και αλλάζει κάποια δεδομένα.

Είναι ποδοσφαιριστής με δέιγματα γραφής στο ποδόσφαιρο μας και είναι λογικό να ρίχνονται ματιές από την Ομόνοια, ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν δεσμεύσεις.

Όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση που απασχολεί τους πράσινους για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, διαδικασία πάντως που εντατικοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν και άλλες αξιόλογες περιπτώσεις και τις επόμενες μέρες θα γίνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο.