Ιμάν Κελίφ: Αποσύρεται από την πυγμαχία μετά τις αντιδράσεις για το φύλο της

Ιμάν Κελίφ: Αποσύρεται από την πυγμαχία μετά τις αντιδράσεις για το φύλο της

Την αποχώρησή της από την πυγμαχία ανακοίνωσε η Αλγερινή χρυσή Ολυμπιονίκης, Ιμάν Κελίφ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων για τον υπερανδρογονισμό και το φύλο της.

H Ιμάν Κελίφ, χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού 2024 στα -66 κιλά, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πυγμαχία. Η 23χρονη Αλγερινή, που βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων με αφορμή το φύλο της, επέλεξε να αφήσει το ρινγκ, τουλάχιστον προσωρινά.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin δηλώνοντας: «Η Ιμάν δεν άφησε μόνο τη Νίκαια, άφησε τον κόσμο της πυγμαχίας».

Σύμφωνα με τον Γεσφάχ, η ομάδα της στη Νίκαια δεν είχε τη δυνατότητα να της προσφέρει επαγγελματικό συμβόλαιο. Η ίδια έδωσε αγώνες στη Σιγκαπούρη, ωστόσο θα έπρεπε να έχει περισσότερες συμμετοχές για να περάσει σε επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα συνεχίζει να προπονείται στην Αλγερία ή στο εθνικό κέντρο επιδόσεων στο Κατάρ, ενώ τα ταξίδια της αφορούν κυρίως συμβόλαια χορηγιών και όχι αγώνες.

Η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς η Κελίφ φέρεται να πάσχει από υπερανδρογονισμό - μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα ανδρικών ορμονών, κυρίως τεστοστερόνης, στο αίμα. Παρά τον σάλο, κατάφερε να νικήσει στον τελικό την Κινέζα Λιου Γιανγκ, κατακτώντας ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο για την Αλγερία.

Το ζήτημα του υπερανδρογονισμού επανήλθε στο προσκήνιο φέτος, όταν αποκλείστηκε από το Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία επειδή δεν υποβλήθηκε στα υποχρεωτικά τεστ φύλου που προβλέπει ο νέος κανονισμός της World Boxing. Δεν ξεκαθαρίστηκε αν η ίδια αρνήθηκε να υποβληθεί στις εξετάσεις ή αν δεν τις πέρασε. Η απουσία της από τη διοργάνωση αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή αθλητριών με υπερανδρογονισμό.

 

