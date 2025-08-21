BINTEO: Ο κακός χαμός στην Αργεντινή με δεκάδες τραυματίες, 300 συλλήψεις και η οριστική διακοπή!

Σκηνές χάους στην Αργεντινή για αγώνα του Copa Sudamericana.

Η αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, μπορεί να ξεκίνησε με τις μεγαλύτερες περγαμηνές, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και αυτό γιατί στις κερκίδες του γηπέδου, εκτυλίχθηκαν σοβαρότατα επεισόδια μεταξύ των οπαδών και ο αγώνας διεκόπη στο 52'!

Τα «αίματα» άναψαν, όταν μερίδα φιλοξενούμενων οπαδών προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και μπουκάλια.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα, η οποία μέχρι στιγμής φέρεται να έχει προκαλέσει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ατόμων, αλλά και τη σύλληψη περισσότερων από 300!

Τα θλιβερά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς, ένας από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν τον έσπρωξαν οπαδοί της Ιντεπεντιέντε.

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν ένα πανό της Ιντεπεντιέντε, που βρισκόταν κοντά στη βάση οπαδών των γηπεδούχων. Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες και τους απείλησε με πιθανές κυρώσεις,και αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν. Σαν να μην έφτανε αυτό, διέρρηξαν ένα δωμάτιο όπου φυλάσσονταν είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντινούς οπαδούς , αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες, ενώ κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

Η Αστυνομία της Πόλης επιβεβαίωσε ότι περικύκλωσε τα λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ και προχώρησε στην ταυτοποίηση όλων των επιβαινόντων. Έψαξαν επίσης τα λεωφορεία για απαγορευμένα αντικείμενα. Τελικά, η υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε περισσότερους από 300 οπαδούς της χιλιανής ομάδας.