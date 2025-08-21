ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ο κακός χαμός στην Αργεντινή με δεκάδες τραυματίες, 300 συλλήψεις και η οριστική διακοπή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Ο κακός χαμός στην Αργεντινή με δεκάδες τραυματίες, 300 συλλήψεις και η οριστική διακοπή!

Θλιβερές εικόνες έρχονται από την Αργεντινή, καθώς το Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ, διεκόπη, εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Φόβοι για νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες συλλήψεις.

Σκηνές χάους στην Αργεντινή για αγώνα του Copa Sudamericana.

Η αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, μπορεί να ξεκίνησε με τις μεγαλύτερες περγαμηνές, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και αυτό γιατί στις κερκίδες του γηπέδου, εκτυλίχθηκαν σοβαρότατα επεισόδια μεταξύ των οπαδών και ο αγώνας διεκόπη στο 52'!

Τα «αίματα» άναψαν, όταν μερίδα φιλοξενούμενων οπαδών προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και μπουκάλια.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα, η οποία μέχρι στιγμής φέρεται να έχει προκαλέσει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ατόμων, αλλά και τη σύλληψη περισσότερων από 300!

Τα θλιβερά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς, ένας από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν τον έσπρωξαν οπαδοί της Ιντεπεντιέντε.

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν ένα πανό της Ιντεπεντιέντε, που βρισκόταν κοντά στη βάση οπαδών των γηπεδούχων. Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες και τους απείλησε με πιθανές κυρώσεις,και αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν. Σαν να μην έφτανε αυτό, διέρρηξαν ένα δωμάτιο όπου φυλάσσονταν είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντινούς οπαδούς , αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες, ενώ κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

Η Αστυνομία της Πόλης επιβεβαίωσε ότι περικύκλωσε τα λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ και προχώρησε στην ταυτοποίηση όλων των επιβαινόντων. Έψαξαν επίσης τα λεωφορεία για απαγορευμένα αντικείμενα. Τελικά, η υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε περισσότερους από 300 οπαδούς της χιλιανής ομάδας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη