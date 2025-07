Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ασχολείται με τέσσερις επιθετικούς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις ομάδες στην Αγγλία που έχουν πολλά και σημαντικά θέματα να λύσουν. Όμως, είναι από εκείνες που για την ώρα τουλάχιστον είναι πολύ… ήσυχες. Ναι μεν ο Ματέους Κούνια έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό «κόκκινος διάβολος». Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη.

Ειδικά από την ώρα και τη στιγμή που ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει κάνει γνωστό σε όλους -και δη σε κάθε τόνο- ότι χρειάζεται άλλους παίκτες στα χέρια του. Μιας και με αυτούς δεν μπορεί να εφαρμόσει τις ιδέες του πάνω στο χορτάρι. Κάτι που σίγουρα δεν κάνει καλό, ούτε στον ίδιο, αλλά και σε καμία περίπτωση στην ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει επιθετικό και ήδη ακούγονται πολλά και διαφορετικά ονόματα. Ένα από αυτά ήταν του Μπράιαν Εμπομό, αλλά, για την ώρα δεν έχει προχωρήσει, μιας και καμία από τις δύο προτάσεις του συλλόγου δεν ικανοποίησε την Μπρέντφροτν. Σύμφωνα με το «ESPN» η αγγλική ομάδα έχει στη μεταγραφική της λίστα τέσσερις άλλους στόχους. Ο λόγος για τους: Μόιζε Κιν, Τζέιμι Βάρντι,Ντόμινικ Κάλβερτ Λουίν και τον Καλούμ Γουίλσον.

Ωστόσο, όση εμπειρία ή και ταλέντο αν έχουν οι τέσσερις παραπάνω ένα είναι σίγουρο. Ότι το επίπεδό τους δεν είναι για μία ομάδα σαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πόσο μάλλον από την ώρα και τη στιγμή που θα πρέπει να πάρουν στους ώμους τους μεγάλο βάρος και να κάνουν τη διαφορά για το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να στραφεί προς άλλους και διαφορετικούς στόχους ο σύλλογος!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν είναι μόνο οι παίκτες που θέλει και πρέπει να αγοράσει…

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις πιο ιστορικές και σημαντικές ομάδες στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο. Ένα τεράστιο brand name. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία δύσκολη οικονομική κατάσταση. Κάτι που φαίνεται ολοένα και περισσότερο με τις περικοπές που κάνει ο σύλλογος στους υπαλλήλους του -και όχι μόνο-.

Γι’ αυτό τον λόγο πριν προχωρήσει σε κάποια αγορά θα πρέπει πρώτα να πουλήσει κάποιον από τους παίκτες που δεν χρειάζεται. Παρόλα αυτά τα δεδομένα και εκεί δεν είναι τόσο θετικά. Μιας και δεν υπάρχουν ούτε καλές, ούτε και τόσες πολλές προτάσεις για κάποιους από τους παίκτες της που είναι στην… αγορά. Όσο αυτό δεν προχωράει ή πάει πιο πίσω, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, ώστε να γίνουν οι σωστές αγορές!

🔴 Manchester United could still sign a new striker — but only if they make room in the squad.



👀 They’re keeping an eye on Moise Kean, who has a €52M release clause valid until July 15.



📝 The club have also been offered free agents like Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy,… pic.twitter.com/RigJiRnJQv