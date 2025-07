Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Τα τρελά έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης με μόλις τέσσερα παιχνίδια

Μια χαρά είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων! Για τις ομάδες που συμμετέχουν! Το φίλαθλο κοινό δεν έχει ακόμη… ψηθεί στην ιδέα αυτής της διοργάνωσης. Οι ομάδες που συμμετέχουν όμως βλέπουν πολύ σοβαρά τον θεσμό. Έχουν κάθε λόγο να το κάνουν αυτό καθώς το δέλεαρ είναι μεγάλο. Κατά κύριο λόγο… οικονομικό. Μια ματιά στα – ως τώρα – κέρδη της Ρεάλ Μαδρίτης θα σας πείσει.

🚨 BREAKING: Real Madrid have already made €55M from the Club World Cup. @marca pic.twitter.com/18s4h7B10u