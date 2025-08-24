ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάνταλος και Ζίνι το πήραν πάνω τους στην πρεμιέρα της ΑΕΚ, πριν τον ευρωπαϊκό… τελικό!

Μετά τις απανωτές ευρωπαϊκές προκρίσεις, ιδανική ήταν και η πρεμιέρα στους εγχώριους θεσμούς για τον Μάρκο Νίκολιτς στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

H AEK φιλοξένησε τον Πανσερραϊκό για το ξεκίνημα της Stoiximan Super League, με την Ένωση να επικρατεί εύκολα με 2-0, πανηγυρίζοντας το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Φοβερός ο Ζίνι με συμμετοχή και στα δύο τέρματα της ομάδας του, κερδίζοντας το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μάνταλος στο 23’ ενώ στο 27’ έβαλε και το δικό του όνομα στον πίνακα των σκόρερ. Ένα γκολ που έψαχνε εδώ και καιρό με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Απίθανος για άλλη μία φορά ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, καθώς από τα πόδια του περνούσε ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, αυτό όμως πλέον δεν αποτελεί είδηση, καθώς στην εποχή Νίκολιτς αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα γρανάζια του «Δικεφάλου».

Πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται στο κρίσιμο παιχνίδι με την Άντερλεχτ που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας, ενώ υπάρχει μεγάλο άγχος για την κατάσταση του Ζίνι που βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 36ο λεπτό.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (84' Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (71' Κουτέσα), Ελίασον (84' Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (36' Μαρίν), Πιερό.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (65' Μπανζάκι), Γκιογίομιε, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής).

 

 

Ελλαδα

