Εθνική: Τελευταίο «κόψιμο» ο Ζούγρης - Η τελική 12άδα για το Ευρωμπάσκετ!

Όπως αναμενόταν, μετά τη φιλική ήττα από τη Γαλλία στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας το φετινό καλοκαίρι, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή την τελική 12άδα της Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ.

Πριν το εν λόγω παιχνίδι, είχαν απομείνει 13 παίκτες στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, που έπρεπε να επιλέξει τον τελευταίο που θα «κόψει». Αυτός ήταν τελικά ο Βαγγέλης Ζούγρης, που είχε πολύ θετική παρουσία και έδειξε ότι έχει μέλλον στην Εθνική, όμως θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη για την πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με τη «γαλανόλευκη».

«Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ», είπε ο Σπανούλης εξηγώντας την απόφασή του.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Δημήτρης Κατσίβελης θα βρεθούν στο ρόστερ της Ελλάδας για το τουρνουά, με τον πρώτο μάλιστα να κάνει «ντεμπούτο» σε μεγάλη διοργάνωση, έχοντας παίξει νωρίτερα το καλοκαίρι και στο Ευρωμπάσκετ Κ20!