Γκαρσία: «Είχαμε λίγο άγχος όμως τα καταφέραμε» - Τι είπε για τις μεταγραφές

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα στο «Αμμόχωστος» (2-1) επί της Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ, ο Πάμπλος Γκαρσία, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος γιατί είχαμε τον έλεγχο και μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο γκολ. Προς το τέλος ανέβηκαν τα δύο μπακ του αντιπάλου, είχαμε λίγο άγχος όμως τα καταφέραμε. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εδώ».

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει μεταγραφική ενίσχυση, είπε: «Πάντα βλέπουμε παίκτες, αυτό είναι αλήθεια. Αυτός που έρχεται πρέπει να είναι καλύτερος από αυτό που έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά για να πάρεις παίκτες.

Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτούς που έχουμε όμως το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και θέλουμε και πάγκο. Άλλες ομάδες έχουν πάγκο. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Παίξαμε πολύ καλά σήμερα».