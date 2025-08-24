Νικηφόρα πρεμιέρα και ψυχολογία... πρόκρισης ενόψει Ριέκα για ΠΑΟΚ

Πρώτο δείγμα θετικό! Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε ανάσες σε κάποιους βασικούς παίκτες του ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Ριέκα για τα playoffs του Europa League, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον ΠΑΟΚ να πάρει το τρίποντο στην πρεμιέρα του στη φετινή Stoiximan Super League, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην άδεια -λόγω τιμωρίας του- Τούμπα.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στο ματς μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Ζίβκοβιτς να βγαίνει απέναντι στον Μελίσσα αλλά τον κίπερ της ΑΕΛ Novibet να τον σταματάει με η σπουδαία επέμβαση, με τους Θεσσαλούς από την πλευρά τους να βγαίνουν δύο φορές ταχύτατα στην κόντρα στο πρώτο 10λεπτο και να απειλούν στο 7′ με το σουτ του Γιούση.

Στο 16ο λεπτό ο Οζντόεβ επιχείρησε να απειλήσει με δυνατό σουτ εκτός περιοχής αλλά βρήκε τον Μελίσσα σε ετοιμότητα και ένα λεπτό αργότερα το γυριστό σουτ του Τσάλοφ μέσα από την περιοχή σταμάτησε σε σώματα, για να έρθει στο 23′ η μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς Δικεφάλου στο πρώτο μέρος.

Πρωταγωνιστές ήταν οι δύο καλύτεροι και πλέον δραστήριοι παίκτες του σε αυτό το διάστημα, οι Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, με τον “Ντέλια” να βλέπει το φαλτσαριστό σουτ του εκτός περιοχής να αποκρούεται ασταθώς από τον κίπερ των Θεσσαλών και τον Σέρβο να στέλνει τη μπάλα άουτ από σούπερ πλεονεκτική θέση, έχοντας πάρει το ριμπάουντ.

Με το πέρασμα της ώρας ο ΠΑΟΚ ανέβαζε ολοένα και περισσότερο τα ποσοστά κατοχής της μπάλας (πάνω από το 70% στο πρώτο μέρος), με τους γηπεδούχους να είναι καλοί στην κυκλοφορία και να φτάνουν εύκολα έξω από την περιοχή αλλά να δυσκολεύονται να φτιάξουν άλλες φάσεις, έχοντας απέναντί τους μία εξαιρετικά στημένη ομάδα αμυντικά αλλά και υστερώντας και οι ίδιοι στο κομμάτι της εκτέλεσης.

H έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει την πρώτη του κίνηση από τον πάγκο περνώντας τον Ντεσπόντοβ στο χορτάρι αντί του νεαρού Χατσίδη και μετά από μόλις 70 δευτερόλεπτα είδε την επιλογή του να τον δικαιώνει.

Στο 47ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς πίεσε τον Δεληγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΛ Novibet και έκλεψε τη μπάλα, για να μπει στην περιοχή από τα αριστερά και να τη γυρίσει στον Βούλγαρο επιθετικό, ο οποίος εκτέλεσε με άψογο αριστερό σουτ στην κίνηση (1-0).

Το γκολ αυτό “υποχρεώσε” τους Θεσσαλούς να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο και στο 53′ απείλησαν μετά από πολλή ώρα αγώνα, με το σουτ του Ατανάσοφ που έφυγε άουτ, με εκείνους του ΠΑΟΚ να παίζουν από την πλευρά τους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να βρίσκουν περισσότερους ανοιχτούς χώρους.

Στο 68′ το επικίνδυνο σουτ του Μεϊτέ έφυγε ελάχιστα άουτ στην καλύτερη στιγμή του Δικεφάλου έπειτα από το γκολ του Ντεσπόντοβ ενώ στο 69′ ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα, παίρνοντας τη θέση του Τσάλοβ στην κορυφή της επίθεσης.

Πέντε λεπτά αργότερα ο διεθνής στράικερ έχασε διπλή ευκαιρία για να πανηγυρίσει γκολ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικεφάλου (απέκρουσε κοντινό πλασέ του ο Μελίσσας ενώ στο δεύτερο σουτ του από το ύψος της μικρής περιοχής η μπάλα έφυγε άουτ) ενώ στο 75′ ήταν η σειρά της ΑΕΛ Novibet να απειλήσει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος, με το δυνατό σουτ του Μούργου που έφυγε άουτ.

Στο 78ο λεπτό ο Μελίσσας είχε νέα σπουδαία επέμβαση, αυτή τη φορά σε πλασέ του νεοεισελθόντα Τάισον, ενώ στο 80′ ο Σάστρε είχε την ευκαιρία να κλειδώσει πρόωρα το ματς αλλά το σουτ από καλή θέση έφυγε άουτ.

Στο 86′ ήταν η σειρά του Καμαρά να απειλήσει και του Μελίσσα να προσθέσει ακόμη μία θετική επέμβαση στο ενεργητικο του, με την φάση αυτή να είναι η τελευταία αξιόλογη στο ματς, για να έρθει το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Φωτιά και να σφραγιστεί το 1-0 του ΠΑΟΚ που υπέγραψε την επιτυχημένη του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ (77′ Καμαρά), Χατσίδης (46′ Ντεσπόντοβ), Κωνσταντέλιας (85′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς (77′ Τάισον), Τσάλοβ (69′ Γιακουμάκης)

ΑΕΛ NOVIBET: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοσσόνου (22′ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (72′ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοβ (80′ Σουρλής), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος (80′ Χατζηστραβός)