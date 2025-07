H Ρεάλ Μαδρίτης «ξαναχτυπάει» με την πιο έξυπνη μεταγραφή

H Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις των Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μασταντουόνο και Χούισεν, ετοιμάζεται για την ολοκλήρωση μιας ακόμα προσθήκης.

Συγκεκριμένα και όπως αποκαλύπτει η AS, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κις Σμιτ!

Who is Who

Ο 18χρονος Κις Σμιτ ανήκει στην Άλκμααρ και την περσινή σεζόν έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Ο νεαρός μέσος έχει ενεργό ρόλο και στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και η εξέλιξη του είναι τεράστια. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον παρακολουθεί στενά εδώ και μήνες, με τους Μαδριλένους να έχουν εντυπωσιαστεί με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Μάλιστα, μετά τις επικές του εμφανίσεις στο EURO U19, που ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες… οι μετοχές του αυξήθηκαν.

Το όνομα του φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι στιγμής όμως η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη προσφορά προς την Άλκμααρ, με το συμβόλαιο του Κις Σμιτ να λήγει το καλοκαίρι του 2028.

Οι “μερένχες” βρίσκονται σε ρόλο-φαβορί για την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού.

