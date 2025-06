Το συγκλονιστικό πανό των οπαδών της για τον Λουίς Ενρίκε και την κόρη του

Ανατριχίλα! Τι κίνηση από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν... Η ομάδα τους έγραψε ιστορία με το πρώτο της Champions League, αλλά αυτοί δεν ξέχασαν τη Σάνα, την αδικοχαμένη κόρη του Λουίς Ενρίκε που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο μόλις στα 9 της χρόνια, το 2019.

Τέσσερα χρόνια πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η μικρή Σάνα είχε πανηγυρίσει το Champions League του μπαμπά της με την Μπαρτσελόνα, καρφώνοντας μια σημαία στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου του Βερολίνου, καίγοντας καρδιές με τη γλυκύτητα και την παιδική αθωότητά της. Αυτήν ακριβώς τη σκηνή αναβίωσαν στο πανό που άπλωσαν στο πέταλο μετά τη λήξη του ματς οι οπαδοί της Παρί, κερδίζοντας τον σεβασμό σύσσωμης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

PSG fans show a special TIFO of Enrique and his late daughter Xana after Champions League victory.#PSG #UCLFinal pic.twitter.com/F2iCvzBFpb