Το είδαμε και αυτό: Συγκρούσεις μεταξύ οπαδών στο MLS!

Η οπαδική κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική στις ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη ή τη Νότια Αμερική, ωστόσο στον αγώνα του Σαν Ντιέγκο με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι καταγράφηκαν εικόνες που έφερναν περισσότερο σε... Βαλκάνια!

Βλέπετε, προς έκπληξη των Αμερικανών, οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στις κερκίδες του Snapdragon Stadium, προκαλώντας αίσθηση στο MLS.

Το βίντεο με το ξύλο ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο καλιφορνέζικων κλαμπ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους διοικούντες των δύο ομάδων να καταδικάζουν το περιστατικό.

There in San Diego a fight broke out during the LA Galaxy and SDFC match today at Snapdragon Stadium



Some say tempers flared up because the $300 million stadium, built in 2022, has no shade in the upper deck.



This could become a problem if the Chargers choose to return to SD… pic.twitter.com/g236AADcQy