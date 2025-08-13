Αυτή η Πάφος αυξάνει και τον κόσμο της

Καρσέδο και ποδοσφαιριστές γνώρισαν την αποθέωση μετά από άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση. Πλέον η ομάδα είναι μία ανάσα από το League Phase του Champions League.

Οι πρωταθλητές, από τη περσινή σεζόν αυξάνουν τον κόσμο τους. Τους Παφίτες φιλάθλους που έρχονται πιο κοντά στην ομάδα στηρίζοντάς την διά ζώσης σε όποιο γήπεδο κι αν αγωνίζεται.

Πρόκειται για άλλη μία νίκη της διοίκησης.