Αν ο Άρης τρέξει στη Φιλαδέλφεια…

Για παράδειγμα, όταν ο Άρης ισοφάρισε το 0-2 με σχετική ευκολία, η ελληνική ομάδα προσπάθησε και κατάφερε να πάρει την κατοχή της μπάλας, να ελέγξει τον ρυθμό σβήνοντας την ορμή που πήγε να πάρει ο αντίπαλος. Και τα κατάφερε. Παρόλο που το παιχνίδι ξεκίνησε υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, ούτε από τη μία ομάδα, ούτε από την άλλη. Και απέναντι στην Μπερ Σέβα, η ΑΕΚ είχε το ίδιο στυλ παιχνιδιού με αυτό κόντρα στον Άρη. Αργό τέμπο και προσπάθεια να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες στο αντίπαλο μισό.

Γι αυτό και αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα κάνει και αν μπορεί να ανταποκριθεί στη περίπτωση που ο αντίπαλος επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Ο Άρης είναι μία ομάδα που αρέσκεται στο γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο. Εάν επιδιώξει και ειδικά αν καταφέρει να το κάνει αυτό στην «ΟΠΑΠ Αρένα», ελέγχοντας αυτός τον αγώνα, τότε ενδεχομένως να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει μία μεγάλη πρόκριση.