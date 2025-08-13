Απρόοπτο με Τζούριτσιτς, έμεινε εκτός για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ!

Ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Φίλιπ Τζούριτσιτς για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Κρακοβία κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι ενοχλήσεις που αισθανόταν στη γάμπα και δεν του είχαν επιτρέψει να προπονηθεί όπως θα το ήθελε ο ίδιος, αλλά και ο προπονητής του «τριφυλλιού», δεν υποχώρησαν. Συνεπώς δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο ματς της Πολωνίας και αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής.

Πιθανότατα τη θέση του θα πάρει ο Ζαρουρί, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι πέρασε με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν θετικότατος, παίζοντας με αυτοπεποίθηση.

sport-fm.gr