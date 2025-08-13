Τι συμβαίνει με Μαρσιάλ στην ΑΕΚ

Τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή για περίπου μισή ώρα στο πρώτο ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου είχε πολύ κακή εικόνα στο γήπεδο, ενώ στην ρεβάνς δεν τον έβαλε δευτερόλεπτο στην Ουγγαρία. Έτσι, η μεταγραφή του Λούκα Γιόβιτς έθεσε εκτός λίστας τον Γάλλο σούπερ σταρ για τα παιχνίδια απέναντι στους Κύπριους.

Οι πληροφορίες του Athletiko αναφέρουν ότι ο Μαρσιάλ επικοινώνησε με υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της ΠΑΕ και έδειξε ότι έχει κατανοήσει το γιατί έμεινε εκτός, δίνοντας δίκιο στον προπονητή του και εμφανίζοντας διάθεση (και στις προπονήσεις) να επανέλθει. Μία κίνηση που δείχνει μεν πολλά, αλλά προφανώς άπαντες περιμένουν να το απο-δείξει στο χορτάρι.

Οι δρόμοι του Μαρσιάλ στην ΑΕΚ

Απέναντι στον δίκαιο και ρεαλιστή Μάρκο Νίκολιτς, ο Γάλλος έχει μπροστά του την ευκαιρία να δείξει αν μπορεί να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο, ώστε να διατηρήσει και την θέση του στο ρόστερ και να ξαναμπεί στο πλάνο του Σέρβου προπονητή. Αν όχι, τότε πρέπει να βρεθεί λύση από πλευράς κιτρινόμαυρης διοίκησης. Ο Μαρσιάλ αμείβεται με 3,5 εκατ.ευρώ ετησίως και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ΑΕΚ.

Οι μάνατζερ του αρχές του καλοκαιριού ψάχτηκαν στην αγορά αν βρισκόταν μία καλύτερη προοπτική για τον πελάτη τους από την Ελλάδα. Κάπου εκεί – εν μέσω προετοιμασίας – ήρθε και το ενδιαφέρον της Λιλ, με την ΑΕΚ να απαντά αρνητικά στην πρόταση 3 εκατ.ευρώ για την απόκτηση του. Αν δεν καταφέρει να επανέλθει ο Μαρσιάλ τότε πρέπει να βρεθεί ομάδα να αποχωρήσει, όπου θα καλύπτεται το συμβόλαιο του. Διότι η ΑΕΚ μετά την μεταγραφή Γιόβιτς, έχει πρόθεση να φέρει και άλλον φορ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μαρσιάλ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2024 στην ΑΕΚ για τρία χρόνια και ως τώρα μετράει 24 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους, με εννιά γκολ και δύο ασίστ.

Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ δεν δύναται να πληρώνει 3,5 εκατ.ευρώ τον… παρκαρισμένο Μαρσιάλ. Και ο Γάλλος επιθετικός πρέπει να διαβεί έναν από τους δύο δρόμους που έχει μπροστά του. Αυτόν της επιστροφής ή αυτόν χωρίς επιστροφή.

athletiko.gr