Ρεάλ: Ματιές στον Νίκο Γουίλιαμς!

Το ισπανικό Fichajes υποστηρίζει πως η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μεταξύ των ομάδων ελέγχουν τις εξελίξεις στην περίπτωση του Νίκο Γουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο νεαρός winger πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Ισπανία στο EURO 2024, αλλά προτίμησε να κλείσει τ’ αυτιά στις προσφορές και να συνεχίσει στην ομάδα του μέχρι νεοτέρας.

Για την Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα πάντα με τους Ισπανούς, ο Νίκο δεν αποτελεί προτεραιότητα αλλά εναλλακτική σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα με τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ βρίσκεται στο στόχαστρο της Σαουδικής Αραβίας για μία από τις ομάδες της χώρας και στην Μαδρίτη θέλουν να είναι έτοιμοι εφόσον ο Βίνι αποφασίσει ν’ ακολουθήσει την τεράστια προσφορά που -βάσει δημοσιευμάτων- του έχουν ήδη καταθέσει.

Ο Νίκο Γουίλιαμς για να φύγει από το Μπιλμπάο θα χρειαστεί να πληρωθεί η ρήτρα που έχει συμφωνήσει και η οποία ανέρχεται στα 62.000.000 ευρώ.

