Λίβερπουλ: Χαιρέτησε τον Νούνιες και τώρα… ο παιχταράς στα στόπερ

Κι άλλα εκατομμύρια στο σακούλι της Λίβερπουλ από καλοκαιρινές πωλήσεις. Όπως είπε ο προπονητής των «Κόκκινων», Άρνε Σλοτ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν ξοδεύει μόνο αλλά κερδίζει και τεράστια χρηματικά ποσά. Και έχει δίκιο καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα… σκάει μια παραχώρηση που προσφέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ στον σύλλογο. Η παραχώρηση του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλ Νασρ φέρνει στα ταμεία του βρετανικού συλλόγου περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ.

Με τα χρήματα αυτά και μερικά εκατομμύρια ευρώ ακόμη, οι «Κόκκινοι» ετοιμάζονται για το νέο τους μεταγραφικό χτύπημα. Όχι, δεν αναφερόμαστε στον Αλεξάντερ Ίσακ της Νιούκαστλ. Η περίπτωση του Σουηδού ενδέχεται να διατηρηθεί ζωντανή μέχρι και το φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Αναφερόμαστε στον κεντρικό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουεχί.

H Λίβερπουλ είναι το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του Γκουεχί

Η βρετανική Telegraph αναφέρει πως η Κρίσταλ Πάλας δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πουλήσει τον ποδοσφαιριστή της. Οι «Αετοί» θέλουν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τον πείσουν να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Αν δεν τα καταφέρουν τότε προφανώς όντας με μόλις έναν χρόνο στη σύμβασή του θα τον βγάλουν στο… σφυρί.

Το μεγάλο φαβορί σε μια τέτοια κατάσταση είναι και παραμένει η Λίβερπουλ. Οι «Κόκκινοι» έχουν κερδίσει όλους τους αντιπάλους τους έχοντας κλέψει την καρδιά του Βρετανού κεντρικού αμυντικού. Ο Γκουεχί έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να ανανεώσει με την Πάλας. Οπότε είναι θέμα χρόνου να γίνει «Κόκκινος» και να μεταπηδήσει στο Άνφιλντ!

🚨 Liverpool are the favourites to sign Marc Guehi if he leaves Crystal Palace this summer.



(Source: Telegraph) pic.twitter.com/K2pXvPJeUN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2025

